Автобус со студентами перевернулся в Испании, 14 человек погибли

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек погибли в воскресенье в результате ДТП в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония). Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, ДТП произошло примерно в 06:00 по местному времени (08:00 мск) при столкновении автобуса, перевозившего 56 человек, с машиной недалеко от города Ампоста. По предварительным данным, автобус, который шел по направлению в Барселону, потерял контроль, выехал на встречную полосу движения, после чего столкнулся с автомобилем.

Отмечается, что среди погибших большинство - иностранные студенты, которые прибыли в Испанию по европейской программе студенческих обменов "Эрасмус". В настоящий момент трасса, где произошло ДТП, перекрыта.