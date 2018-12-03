 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Автоавария в Баку унесла жизни 4 людей

    © Report

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Баку произошла дорожная авария, унесшая жизни 4 людей.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на 14-м километре трассы Гала-Пираллахы. 

    Автомобиль марки Chevrolet с государственным номерным знаком 90 RR 974, управляемый Намиком Зульфугаровым, столкнулся с автомобилем марки "Камаз" с государственным номером 27 BM 301, управляемым Умидом Алхасовым. В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля - Джалилов Тарлан Закир оглу, Гараев Шахин Джанахмед оглу и Гараев Анар Гариб оглу. Другой пассажир Гарибов Эмин Гарибшах оглу был госпитализирован.

    По факту в следственном отделе Пираллахинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

    Хафиз Гейдаров

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi