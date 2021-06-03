Авария в Лянкаране: пострадали пять членов одной семьи

В Лянкаранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

В Лянкаранском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как передает южное бюро Report, инцидент зафиксирован в поселке Ашаги Нуведи.

Так, автомобиль ВАЗ-2104 с регистрационным номером 90 FB 281, принадлежащий жителю села Осакючя Расифу Джафар оглы Ганбарову, 1967 года рождения врезался в придорожное препятствие.

По предварительной информации, в момент аварии за рулем автомобиля находился зять владельца автомобиля Юсиф Маис оглы Нехматов, 1999 года рождения, так как Р.Ганбаров, находился в нетрезвом состоянии. Хотя сам водитель в аварии не пострадал, его тесть Р. Ганбаров, а также другие члены семьи Наиба Балага гызы Ганбарова, 1975 года рождения, Сахиба Балага гызы Гасанова, 1977 года рождения, Ильгана Ибрагим гызы Гасанова, 2003 года рождения, Асим Расим оглы Ганбаров, 2013 года рождения получили различные травмы.

Раненые были доставлены в Лянкаранскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.