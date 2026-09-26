Задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму более 32 тыс. манатов

В Азербайджане задержан Э.Велиев, подозреваемый в хищении у граждан 32 128 манатов путем злоупотребления их доверием.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МВД.

Подозреваемый пообещал одному гражданину трудоустроить его ребенка в Швейцарии и получил за это 1728 манатов. У другого он взял 3400 манатов под предлогом предоставления дома в комплексе отдыха и гольф-кара. Кроме того, Велиев получил гольф-кар стоимостью 19 тыс. манатов, пообещав оплатить его позже, и без согласия владельца продал его другому лицу за 8 тыс. манатов.

В ходе расследования в его мобильном телефоне обнаружены фотомонтажи с известными людьми, с помощью которых он представлялся человеком с широкими связями и завоевывал доверие потерпевших.

Велиев задержан в качестве подозреваемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса и привлечен к следствию.

По фактам продолжаются следственные мероприятия.