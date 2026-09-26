Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Гран-при Азербайджана "Формулы 1" будет в прямом эфире 56 зарубежных каналов

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 14:54
    Гран-при Азербайджана Формулы 1 будет в прямом эфире 56 зарубежных каналов

    Гран-при Азербайджана "Формулы 1" будет транслироваться в прямом эфире на 56 зарубежных телеканалах и вещательных платформах.

    Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

    К основным международным медиаорганизациям, транслирующим гонку, относятся Sky, beIN SPORTS, Canal+, ESPN/Disney, DAZN, BBC Radio 5 Live и глобальная вещательная платформа Netflix.

    Масштаб международного интереса к Гран-при Азербайджана также подтверждают показатели просмотров прошлых лет. В прошлом году гонки "Формулы 1" посмотрели более 72 млн человек. В том же году основную гонку Гран-при Азербайджана на американском канале ESPN посмотрели около 1,1 млн зрителей. Это был рекордный показатель просмотров Гран-при Азербайджана в истории американского телевидения.

    Глобальная аудитория Гран-при Азербайджана, в основном, охватывает такие страны, как Великобритания, Австрия, Нидерланды и Италия.

    Формула-1 Гран-при Азербайджана Формулы 1
    "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi 56 xarici kanalda canlı yayımlanacaq
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей