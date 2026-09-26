Гран-при Азербайджана "Формулы 1" будет в прямом эфире 56 зарубежных каналов

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" будет транслироваться в прямом эфире на 56 зарубежных телеканалах и вещательных платформах.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit.

К основным международным медиаорганизациям, транслирующим гонку, относятся Sky, beIN SPORTS, Canal+, ESPN/Disney, DAZN, BBC Radio 5 Live и глобальная вещательная платформа Netflix.

Масштаб международного интереса к Гран-при Азербайджана также подтверждают показатели просмотров прошлых лет. В прошлом году гонки "Формулы 1" посмотрели более 72 млн человек. В том же году основную гонку Гран-при Азербайджана на американском канале ESPN посмотрели около 1,1 млн зрителей. Это был рекордный показатель просмотров Гран-при Азербайджана в истории американского телевидения.

Глобальная аудитория Гран-при Азербайджана, в основном, охватывает такие страны, как Великобритания, Австрия, Нидерланды и Италия.