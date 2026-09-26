Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Вучич и Путин обсудили поставку газа в Сербию

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 14:53
    Вучич и Путин обсудили поставку газа в Сербию

    Президент Сербии Александр Вучич заявил что в ходе телефонного разговора в субботу со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в нефтегазовой сфере.

    Как передает Report, об этом Вучич заявил в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

    По его словам, разговор, длившийся около часа, был "содержательным".

    "Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкивается Сербия. Прежде всего, через несколько дней истекает срок действия приложения к соглашению о поставках газа. Я уверен, что уже с понедельника это приложение будет продлено, и мы, по-прежнему, сможем получать газ по хорошей, низкой цене", - сказал Вучич, уточнив что речь идет примерно о 318 евро за 1 тыс. кубометров газа, тогда как сегодня на рынке TTF цена составляет 868 евро за 1 тыс. кубометров.

    Он также подчеркнул, что обсудил с Путиным вопросы нефтяной промышленности, где по словам лидера Сербии ситуация сложнее.

    Вучич отметил, что сообщил Путину о своем намерении 27 сентября подать в отставку.

    "В любом случае я считаю, что это был важный разговор о будущем Сербии. Я уверен, что те, кто в будущем будет занимать пост президента Сербии, смогут учитывать интересы Сербии, сохранять такой баланс и проявлять такую же ответственность перед всеми важными субъектами международной политики.

    Александар Вучич Владимир Путин Энергетическое сотрудничество Отставка президента Сербия Российская Федерация (РФ)
    Vuçiç və Putin Serbiyaya qaz tədarükünü müzakirə ediblər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей