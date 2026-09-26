Вучич и Путин обсудили поставку газа в Сербию

Президент Сербии Александр Вучич заявил что в ходе телефонного разговора в субботу со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудил сотрудничество в нефтегазовой сфере.

Как передает Report, об этом Вучич заявил в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

По его словам, разговор, длившийся около часа, был "содержательным".

"Мы также обсудили энергетические проблемы, с которыми сталкивается Сербия. Прежде всего, через несколько дней истекает срок действия приложения к соглашению о поставках газа. Я уверен, что уже с понедельника это приложение будет продлено, и мы, по-прежнему, сможем получать газ по хорошей, низкой цене", - сказал Вучич, уточнив что речь идет примерно о 318 евро за 1 тыс. кубометров газа, тогда как сегодня на рынке TTF цена составляет 868 евро за 1 тыс. кубометров.

Он также подчеркнул, что обсудил с Путиным вопросы нефтяной промышленности, где по словам лидера Сербии ситуация сложнее.

Вучич отметил, что сообщил Путину о своем намерении 27 сентября подать в отставку.

"В любом случае я считаю, что это был важный разговор о будущем Сербии. Я уверен, что те, кто в будущем будет занимать пост президента Сербии, смогут учитывать интересы Сербии, сохранять такой баланс и проявлять такую же ответственность перед всеми важными субъектами международной политики.