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Авария в Лянкаране, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

​Авария в Лянкаране, есть пострадавшие

© Foto: "Report"

В городе Лянкяран произошло ДТП.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Низами и Г.З.Тагиева.

Автомобиль Mercedes с номерным знаком 20-CX-430 столкнулся с ВАЗ-2106 с номерным знаком 42-CA-298. В результате водитель ВАЗ-2106, житель села Каргалан Азим Гусейнов Бахрам оглу 1970 года рождения и его супруга, Салига Гусейнова Алиага гызы 1978 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Лянкаранского района и помещены в отделение травматологии.

Расследуются причины аварии. 

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