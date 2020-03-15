Авария в Лянкаране, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В городе Лянкяран произошло ДТП.

Как передает южное бюро Report, инцидент был зафиксирован на пересечении улиц Низами и Г.З.Тагиева.

Автомобиль Mercedes с номерным знаком 20-CX-430 столкнулся с ВАЗ-2106 с номерным знаком 42-CA-298. В результате водитель ВАЗ-2106, житель села Каргалан Азим Гусейнов Бахрам оглу 1970 года рождения и его супруга, Салига Гусейнова Алиага гызы 1978 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в Центральную больницу Лянкаранского района и помещены в отделение травматологии.

Расследуются причины аварии.