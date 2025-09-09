Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт в районе поселка Джейранбатан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Как сообщает Report в дорожной полиции, авария обошлась без серьезных последствий, однако вызвала затор на дороге.

После вмешательства сотрудников дорожной полиции автомобили переместили на обочину, и движение транспорта было полностью восстановлено.