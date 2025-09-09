Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы
Происшествия
- 09 сентября, 2025
- 12:39
На автомобильной дороге Баку-Сумгайыт в районе поселка Джейранбатан произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Как сообщает Report в дорожной полиции, авария обошлась без серьезных последствий, однако вызвала затор на дороге.
После вмешательства сотрудников дорожной полиции автомобили переместили на обочину, и движение транспорта было полностью восстановлено.
Последние новости
12:59
Депутат: Вашингтонские договоренности открывают большие перспективы для азербайджано-американских отношенийВнутренняя политика
12:58
В Саатлы задержана подозреваемая в культивации коноплиПроисшествия
12:55
Китайский Чжэцзян готов наладить с Азербайджаном постоянный механизм сотрудничестваИнфраструктура
12:50
Депутат: Вашингтонская декларация по сути является предварительным мирным соглашением - ДОПОЛНЕНОМилли Меджлис
12:40
Фото
Видео
В Баку на проспекте Хатаи начались ремонтные работыИнфраструктура
12:39
Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторыПроисшествия
12:35
Аллахшукюр Пашазаде примет участие на собрании религиозных лидеров ОТГРелигия
12:33
Вице-спикер: Вашингтонский саммит вывел отношения США и Азербайджана на новый этапВнутренняя политика
12:28
Фото