İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:34
    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Bakı–Sumqayıt avtomobil yolunun Ceyranbatan qəsəbəsindən keçən hissəsində iki nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, yolda sıxlıq yaranıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. 

    Bildirilib ki, sürücülər avtomobilləri yolun hərəkət hissəsindən kənara çəkmədiyinə görə nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb. Yol polisi əməkdaşlarının müdaxiləsindən sonra avtomobillər kənara çəkilib və hərəkət tam bərpa edilib. 

    yol-nəqliyyat hadisəsi Bakı-Sumqayıt yolu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tıxac
    Авария на автодороге Баку-Сумгайыт вызвала заторы

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti