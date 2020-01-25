Авария автобуса в Баку - полиция назвала имена пострадавших

Главное управление государственной дорожной полиции распространило заявление в связи с аварией автобуса в Баку.

Начальник отдела по связи с общественностью Управления Кямран Алиев сообщил Report, что сегодня утром около 7:00 на мосту на автодороге Забрат-Маштага принадлежащий ООО Ayşən LTD автобус марки Daewoo с государственным регистрационным знаком 90-JL-290, следовавший по регулярному маршруту №107, за рулем которого находился Джахангиров Эльгюн Отелло оглу, столкнулся со следовавшим в том же направлении легковым автомобилем марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным знаком 10-MR-819, управляемым Гулиевым Абилем Забиль оглу. От силы удара легковой автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги.

В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажиры автобуса – Керимова Айтен Афаладдин гызы 1970 г.р., Мамедова Фидан Расим гызы 1996 г.р., Балакишиева Мухбара Джума гызы 1961 г.р., Мамедов Али Расим оглу 1993 г.р., Гасанов Эльшан Мамед оглу 1996 г.р. и Рустамзаде Мурад Ильгар оглу 1991 г.р. Все пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу №3.

По факту ведется расследование.