Аварийное здание школы в Джалилабаде представляет угрозу для жизни учащихся

Жители села Моранлы Джалилабадского района жалуются, что школа, в которой учатся их дети, находится в аварийном состоянии.

Жители села Моранлы Джалилабадского района жалуются, что школа, в которой учатся их дети, находится в аварийном состоянии.

Как сообщили муганскому бюро Report сами сельчане, в школе учатся около 100 учеников.

"Школа находится в аварийном состоянии, что ставит под угрозу жизнь учащихся. Около 50 учеников ходят учиться в учебные заведения соседних деревень" - говорят местные жители.

По их словам похолодание и морозные зимние дни еще более усугубили ситуацию: "Несмотря на газификацию школы, заведение отапливается дровяной печью. А это еще и дополнительная опасность возгорания в деревянном здании школы".

В районном отделе образования заявляют, что проинформировали вышестоящие органы о необходимости строительства нового здания для учащихся сельской школы: "Мы ждем решения".

Напомним, что средняя школа села Моранлы была построена в 1988 году из деревянных конструкций. С того момента в школе не проводился капитальный ремонт.