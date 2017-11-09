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    Auto Azerbaijan подал в суд на Управление Приморского бульвара

    ООО требует погашения долга

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ ООО Auto Azerbaijan подало иск против Управления Приморского бульвара, Учреждения по обслуживанию, ремонту и защите территории Приморского бульвара.

    Как сообщает Report, компания обратилась в Бакинский административно-экономический суд №1 с требованием погашения возникшей по контракту задолженности.

    Сумма долга не разглашается. Суд не обеспечил заявление о направлении дела в соответствующий орган.

    Ответчик обжаловал это решение. Бакинский апелляционный суд оставил решение без изменений.

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