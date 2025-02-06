Арутунюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых

Араик Арутюнян, обвиняемый в совершении многочисленных преступлений в рамках военной агрессии Армении против Азербайджана, опроверг распространяемые в армянских СМИ, а также озвученные премьер-министром этой страны Николом Пашиняном утверждения о психолог

Араик Арутюнян, обвиняемый в совершении многочисленных преступлений в рамках военной агрессии Армении против Азербайджана, опроверг распространяемые в армянских СМИ, а также озвученные премьер-министром этой страны Николом Пашиняном утверждения о психологическом давлении и применении психотропных препаратов в отношении обвиняемых по рассматриваемому уголовному делу.

Как сообщает Report , А.Арутюнян заявил об этом, выступая на судебном заседании 6 февраля по уголовным делам лиц армянского происхождения, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа.

"В изоляторе у нас была возможность получить информацию и выражать протест. Кроме того, условия нашего содержания постоянно обсуждаются в армянских СМИ и других средствах массовой информации. Насколько я понимаю, премьер-министр Республики Армения [Никол Пашинян] заявил, что у него есть мнение о психологическом давлении на нас и использовании психотропных препаратов.

Больше всего я беспокоюсь о наших родных и близких. Хочу заявить, что я знаком с законом об условиях содержания. В изоляторе соблюдаются все законы, Международный Комитет Красного Креста периодически посещает нас. У нас есть возможность звонить членам семьи. В изоляторе отношение к нам обеспечивается в соответствии с законом, и с нами обращаются законно. Во время следствия наши права также соблюдались следователями. Адвокаты всегда участвовали в расследовании. Особенно хочу отметить, что никакого давления на нас не было. Во время следствия с нами всегда обращались в рамках закона. Спасибо", - заявил А.Арутюнян.