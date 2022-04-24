Армянская диверсионная группа пыталась перейти границу Азербайджана

23 апреля около 18:00 провокационная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

23 апреля около 18:00 диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

В результате мер, принятых Госпогранслужбой, был пресечен въезд диверсионной группы на территорию Азербайджанской Республики, и диверсанты были вынуждены отступить.

"Государственная пограничная служба расценивает данный инцидент как провокацию армянской стороны против создания комиссий по делимитации между странами и соответствующей работы. О провокации армянской стороны проинформированы представители Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Армении. "Если это произойдет еще раз, мы примем более серьезные меры", - говорится в заявлении.