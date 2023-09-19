Армяне обстреляли Шушу, есть погибший

19 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов обстреляли Шушу. В результате теракта от полученных осколочных ранений погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтно

19 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов обстреляли Шушу. В результате теракта от полученных осколочных ранений погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу 1967 года рождения.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.11, 120.2.12, 214.2.1, 214.2.3, 279.3 и другим статьям УК АР, проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.