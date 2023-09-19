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Армяне обстреляли Шушу, есть погибший

Армяне обстреляли Шушу, есть погибший 19 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов обстреляли Шушу. В результате теракта от полученных осколочных ранений погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтно
Происшествия
19 сентября 2023 г. 17:40
Армяне обстреляли Шушу, есть погибший

19 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов обстреляли Шушу. В результате теракта от полученных осколочных ранений погиб инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления государственного заповедника города Шуша Фархадов Видади Айдын оглу 1967 года рождения.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данному факту Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.11, 120.2.12, 214.2.1, 214.2.3, 279.3 и другим статьям УК АР, проведение предварительного расследования возложено на Следственное управление Генеральной прокуратуры.

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Версия на английском языке Armenians open fire on Shusha, one civilian killed
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Şuşanı atəşə tutub, Dövlət Qoruğu İdarəsinin mühəndisi həlak olub

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