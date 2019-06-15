Армяне нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Неркин Кармирахбур и на безымянных высотах на территории Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гаралар и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шураабад, Баш Карвенд, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.