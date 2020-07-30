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Арестованы водители, перевозившие пассажиров в нарушение карантина

Арестованы водители, перевозившие пассажиров в нарушение карантина Собранные в отношении задержанных материалы направлены в Губинский районный суд
Происшествия
30 июля 2020 г. 11:30
Арестованы водители, перевозившие пассажиров в нарушение карантина

Сотрудники Губинского районного отдела полиции задержали водителей Джавида Рамазанова и Мехбалу Исрафилова, тайно перевозивших пассажиров в северные районы страны, нарушив правила особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что Дж.Рамазанов нарушил особые карантинные правила и на личном автомобиле занимался незаконной пассажироперевозкой.

Стало известно, что он за определенную сумму денег перевозил пассажиров из Баку в северные регионы. На посту на дороге Баку-Губа пассажиры сходили с автомобиля, его знакомый Мехбала Исрафилов помогал им обойти пост пешком, после чего пассажиры вновь садились в автомобиль Дж.Рамазанова.

Собранные в отношении задержанных материалы направлены в Губинский районный суд.

Решением суда в отношении Дж.Рамазанова была избрана мера пресечения в виде административного ареста на 10 суток. В отношении М.Исрафилова был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, он был оштрафован.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKarantini pozaraq sərnişin daşıyan sürücü həbs edildi

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