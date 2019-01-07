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    Арестованы граждане Ирана, пытавшиеся провезти наркотики в Азербайджан

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Предотвращена попытка перенести наркотики из Ирана в Азербайджан. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы. 

    Согласно информации, Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики продолжает оперативно-розыскные мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

    2 января этого года при осмотре в Билясуварском погранично-пропуском пункте следовавших из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику граждан Ирана Огхба Тооража Хассанали 1991 г.р. и Бигхама Чоуплоужех Араша Эсфандьяра 1980 г.р., в их внутренних органах обнаружили в общей сложности 392 г героина. 

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной погранслужбы и органов МВД, направленных на выявление заказчика и привлечение его к уголовной ответственности, 3 января 2019 года был задержан гражданин Азербайджанской Республики, житель поселка Амирджан г. Баку Данил Сафарали оглу Мамедов 1969 г.р.

    По факту возбуждено уголовное дело. 

    Указанные лица привлечены к следствию в качестве обвиняемых, в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются. 

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