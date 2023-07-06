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Задержаны еще два сотрудника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

Задержаны еще два сотрудника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены противоправные действия инспектора Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рамиля
Происшествия
6 июля 2023 г. 12:41
Задержаны еще два сотрудника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены противоправные действия инспектора Джалилабадского районного отдела Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Рамиля Гасанова и инспектора Лачынского районного отдела Рашада Рашидли.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, они подозреваются в том, что получали от граждан денежное вознаграждение и, пользуясь возможностью влияния на решения должностных лиц призывной и медицинской комиссий, добивались признания призывников негодными к военной службе..

По фактам возбуждены уголовные дела. Р.Гасанов и Р.Рашидли привлечены в качестве обвиняемых по статье 312-1 (незаконное воздействие на решение должностного лица), решением суда в отношении них принята мера пресечения в виде полицейского надзора с отстранением от должности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidmətinin daha 2 əməkdaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib

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