Арестованы экс-глава ИВ Гедабека и его племянник

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Арестованы экс-глава ИВ Гедабека Салех Рустамов и его племянник Видади Рустамли.

Об этом Report сообщил брат С.Рустамова – Талех Рустамов.

По его словам, в отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье 234.4.3 УК и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца: "Салех Рустамов – гражданин России и проживает там, в Азербайджан он приехал в гости. Видади Рустамли был задержан в Баку. Причина их ареста нам неизвестна".

Напомним, что Салех Рустамов в 1992-1993 гг. был главой Исполнительной власти Гедабекского района.