Арестовано руководство компании, перепродавшей 43 квартиры 48 людям - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Генпрокуратура распространила официальную информацию по изобличению незаконных деяний должностных лиц в строительной сфере.

Как сообщает Report, в информации говорится, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу в связи с незаконными деяниями должностных лиц ЖСК "Ени Ясамал" и ООО Yüksəliş-C.

В ходе следствия возникли обоснованные подозрения, что полномочный представитель председателя ЖСК "Ени Ясамал" Джахангира Алышова Хабиль Фаталиев совместно с другими лицами злоупотребил должностными обязанностями и перепродал 33 квартиры 37 людям, совершив мошенничество на сумму 1 млн. 644 тыс. манатов.

Кроме того, работая на посту директора ООО Yüksəliş-C Дж.Алышов совместно с Х.Фаталиевым и другими лицами перепродал 10 квартир 11 людям в строящемся здании в Хатаинском районе, совершив мошенничество на сумму 587 тыс. манатов.

По делу Дж.Алышов обвиняется по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, повлекшие тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог).

Х.Фаталиеву инкриминируются статьи 178.3.2. и 313 УК.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в том числе мероприятия по возмещению ущерба гражданам.