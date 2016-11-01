Арестованный за преступление 15-летней давности дал показания в суде

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное слушание по уголовному делу Парвиза Гусейнова, обвиняемого в разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

После этого П.Гусейнов дал показания. Он частично признал себя виновным. П.Гусейнов отметил, что участвовал только в одном разбое на даче в одной из бакинских деревень: "Эти преступления организовал Джахангир. Через него я познакомился с Мамедтаги и Назимом Бабаевым. Назим отвез нас на эту дачу. Я видел этого человека всего один раз. В это время у меня был пистолет Макарова и наручники. Я взял наручники для того, чтобы приковать мужчину, на дом которого мы напали. Однако не смог надеть наручники на руки того мужчины".

Процесс будет продолжен 15 ноября.

Отметим, что П.Гусейнов в 2000 году вместе с тремя лицами попытался убить жителя города. Они совершили разбой в его отношении и отняли у него деньги. Другие три человека задержаны. П.Гусейнов сбежал в Российскую Федерацию. Спустя некоторое время он был арестован в России за другое преступление. П.Гусейнов был задержан в 2015 году по возвращении в Азербайджан.