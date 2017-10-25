Арестованный из-за долга АtaBank поручитель освобожден в зале суда

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная на решение об аресте Лалы Буньятовой, указанной в качестве поручителя при получении кредита в банке.

Об этом Report сообщил адвокат Акрам Гасанов.

По его словам, решение было зачитано на заседании под председательством судьи Мирзали Аббасова.

Согласно решению, отменено решение Сабунчинского районного суда об аресте и дело было возвращено. Отмена решения была обоснована тем, что при вынесении решения судом первой инстанции расследование было проведено неверно.

Л. Буньятова была освобождена в зале суда.

Отметим, что судья Сабунчинского районного суда Сулейман Агаев принял решение об аресте на 10 дней Л. Буньятовой, указанной в качестве поручителя при получении кредита в АtaBank.

А. Гасанов отметил, что женщина является сотрудницей "Азербайджанских железных дорог", однако указана как безработная: "В решении суда указывается, что безработный поручитель отказывается выплачивать долг без уважительных причин. Однако выплачивание долга безработным человеком невозможно и не может идти речи о вине гражданина".

Адвокат отметил, что несмотря на то, что Л. Буньятова работает в ОАО "Азербайджанские железные дороги", исполнительный чиновник не уточнил этого и вместо направления запроса на удержание из зарплаты, подал представление в суд об аресте: "А главное то, что женщина о наличии решения суда по долгу узнала только 4 октября, за 13 дней до ареста. До этого ей не направляли ни одного документа".