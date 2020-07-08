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Арестованные чиновники МИД обратились в суд

Арестованные чиновники МИД обратились в суд Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу
Происшествия
8 июля 2020 г. 12:15
Арестованные чиновники МИД обратились в суд

Задержанные в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ) должностные лица МИД Азербайджана подали апелляцию на избранную в их отношении меру пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report, жалоба будет рассмотрена на коллегии Бакинского апелляционного суда под председательством судьи Ильгара Мургузова.

Ранее на основании поступившей в Службу государственной безопасности информации в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) использовали должностные полномочия не в служебных интересах и допустили многочисленные незаконные действия, наносящие значительный ущерб охраняемым законом интересам государства, были проведены следственно-оперативные мероприятия.

Были установлены обоснованные подозрения в совершении многочисленных незаконных действий со стороны начальника Управления по делам МИД, председателя тендерной комиссии министерства Фархада Моллазаде, заведующего хозяйственным отделом Управления делами Салима Ализаде и начальника Консульско-правового отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаева.

По возбужденному в СГБ уголовному делу Фархад Моллазаде и Селим Ализаде по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики были привлечены в качестве обвиняемых по фактам злоупотребления должностными полномочиями, присвоения, получения взятки, Нурупаша Абдуллаев - по факту получения взятки.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу.

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Версия на азербайджанском языке Həbs edilən XİN vəzifəliləri məhkəməyə müraciət etdi

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