Арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков

Арестован водитель автомобиля марки Opel без государственного номерного знака, использовавший запрещенные специальные звуковые и световые сигналы.

Как сообщает Report, на стекла автомобиля была наклеена запрещенная тонировочная пленка. При осмотре транспортного средства также обнаружен трость-кинжал.

Сотрудники отделения дорожной полиции Низаминского РУП подали водителю сигнал остановиться, однако Васиф Гусейнли проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Он был задержан. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина находился под воздействием наркотиков.

В отношении него был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд на рассмотрение.

Решением суда Гусейнли арестован в административном порядке на 20 суток.