Арестован владелец "Чудо Печки"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Продолжается последовательное выполнение мероприятий по обеспечению прозрачности и финансовой дисциплины как одного из условий проводимой в Азербайджанской Республике продолжительной экономической политики и борьба с коррупцией и должностными лицами, совершившими коррупционные правонарушения.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре проведено расследование в связи с незаконными действиями руководителя фирмы, получившего из банка большую сумму денег под именами различных физических и юридических лиц, и совместно с должностным лицом банка, злоупотребив должностными полномочиями, использовавшим средства не по назначению, а для личных нужд.

Проведенные следственно-оперативные мероприятия выявили, что учредитель ООО "Чудо Печка" и "ЧП Агро" Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в предварительный сговор с бывшим председателем правления коммерческого банка ЗАО Bank Standard Криманом Салимом Эльдаровичем, в тот период без согласия наблюдательного совета банка взял из поступивших из различных источников, в том числе от зарубежных и внутренних инвесторов и из депозитов банка на свое имя, родственников и различных людей, работающих в руководимых им обществах, кредит на сумму 21 млн 874 тыс. манатов на якобы покупку дачного дома, ремонт квартиры, покупку земли и другие цели подобного назначения, оставив имущественный залог с искусственно завышенной стоимостью. После на основе кредитных договоров, создав видимость большого долга перед банком, осуществил несколько раз реструктуризацию (изменение кредита либо его условий), присвоив и разделив с Салимом Криманом 13 млн 962 тыс. манатов.

Из-за возникновения подозрения, что Ч. Джалилов, сговорившись с должностными лицами банка и злоупотребив должностными полномочиями, использовал названную сумму не по назначению, а для личных нужд, был обвинен по статьям 179.3.2. (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по всестороннему изучению незаконных действий и определению круга виновных лиц с дальнейшим привлечением их к ответственности, а также возмещением нанесенного урона.