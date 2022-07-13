Арестован подозреваемый в смерти рабочего на стройке

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о том, что вечером 6 июля Васиф Байрамов, работавший чернорабочим в частном доме, расположенном в жилом массиве Сады Лахич в поселке Нардаран, получил ранения и 10 июля скончался в больнице от получе

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о том, что вечером 6 июля Васиф Байрамов, работавший чернорабочим в частном доме, расположенном в жилом массиве Сады Лахич в поселке Нардаран, получил ранения и 10 июля скончался в больнице от полученных травм.

Как сообщили Report в прокуратуре Сабунчинского района расследование установило, что Алван Гусейнов, работавший вместе с покойным, во время ссоры на почве личных отношений толкнул Васифа Байрамова, который упал на землю, ударившись головой, и скончался в больнице от полученных травм.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса АР.

Алван Гусейнов был привлечен в качестве подозреваемого, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжаются следственные действия.