Арестован обвиняемый в убийстве известного азербайджанского актера и его супруги

В Баку арестован мужчина, обвиняемый в преднамеренном убийстве известного азербайджанского актера и его супруги.

В Баку арестован мужчина, обвиняемый в преднамеренном убийстве известного азербайджанского актера Иосифа Ткача и его супруги.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Насиминского района Баку.

Убийство было совершено 22 октября около 21:00 в квартире, где проживали жертвы - 85-летний Иосиф Ткач и его 78-летняя супруга Людмила Ткач.

Следствие установило, что главным подозреваемым является Ислам Хадиев (1973 гр.), который, предположительно, совершил убийство из корыстных побуждений.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело. Хадиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.5 и 120.2.7 УК Азербайджана.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по делу продолжается.

Напомним, Иосиф Ткач с 1995 по 2015 год был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Его супруга Людмила Ткач была учителем Элитарной гимназии в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2015 года была удостоена почетного звания "Заслуженный учитель".