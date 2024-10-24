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Арестован обвиняемый в убийстве известного азербайджанского актера и его супруги

Арестован обвиняемый в убийстве известного азербайджанского актера и его супруги В Баку арестован мужчина, обвиняемый в преднамеренном убийстве известного азербайджанского актера и его супруги.
Происшествия
24 октября 2024 г. 18:16
Арестован обвиняемый в убийстве известного азербайджанского актера и его супруги

В Баку арестован мужчина, обвиняемый в преднамеренном убийстве известного азербайджанского актера Иосифа Ткача и его супруги.

Об этом сообщили Report в прокуратуре Насиминского района Баку.

Убийство было совершено 22 октября около 21:00 в квартире, где проживали жертвы - 85-летний Иосиф Ткач и его 78-летняя супруга Людмила Ткач.

Следствие установило, что главным подозреваемым является Ислам Хадиев (1973 гр.), который, предположительно, совершил убийство из корыстных побуждений.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело. Хадиев привлечен в качестве обвиняемого по статьям 120.2.5 и 120.2.7 УК Азербайджана.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста. Предварительное следствие по делу продолжается.

Напомним, Иосиф Ткач с 1995 по 2015 год был актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Его супруга Людмила Ткач была учителем Элитарной гимназии в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2015 года была удостоена почетного звания "Заслуженный учитель".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 85 yaşlı aktyoru və arvadını öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

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