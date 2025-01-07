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Арестован обвиняемый в контрабанде золотых слитков в Азербайджан

Арестован обвиняемый в контрабанде золотых слитков в Азербайджан Предварительное расследование уголовного дела о контрабанде золотых слитков, возбужденного в Государственном таможенном комитете Азербайджана, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.
Происшествия
7 января 2025 г. 19:06
Арестован обвиняемый в контрабанде золотых слитков в Азербайджан

Предварительное расследование уголовного дела о контрабанде золотых слитков, возбужденного в Государственном таможенном комитете Азербайджана, продолжается в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Отметим, что старший инспектор Афсар Мирзалиев и гражданин Сафар Сафаров, действуя по предварительному сговору, 27 декабря 2024 года провезли контрабандой 41 золотой слиток общей стоимостью 461 тыс. манатов на территорию страны рейсом Стамбул-Баку через Международный аэропорт Гейдар Алиев.

В ходе оперативных мероприятий были изъяты золотые слитки и другие вещественные доказательства. Сафарову предъявлено обвинение по статье 206.3.2 (контрабанда группой лиц по предварительному сговору), Мирзалиеву – по статьям 206.3.2 и 206.3.3 (контрабанда с использованием служебного положения). Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.

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