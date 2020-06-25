Арестован начальник отдела Таможенного комитета

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета Азербайджана распространили совместную информацию.

В сообщении, поступившем в Report, говорится: "В рамках успешно осуществляемых главой государства комплексных реформ реализуются последовательные меры по обеспечению прозрачности во всех сферах государственного управления. В целях выполнения задач, поставленных перед органами прокуратуры, продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности и разоблачению перед законом должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, не соблюдающих этические нормы и правила профессионального поведения.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана провело расследование обращения, поступившего в связи с незаконными действиями начальника транзитного отдела Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Государственного таможенного комитета Джейхуна Бабаева. В результате совместных оперативных мероприятий Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета, Джейхун Бабаев был пойман с поличным 23 июня 2020 года. Он был задержан в момент получения взятки в размере 750 долларов США (1 275 манатов), потребованной у полномочного представителя ООО “Gate Est Group” и ООО “Interlogistics”. По факту возбуждено уголовное дело. Джейхуну Бабаеву предъявлено обвинение по статье 311.1 (получение взятки) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца”.