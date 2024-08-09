О нас

Арестован бывший начальник Управления Минобороны

Арестован бывший начальник Управления Минобороны Арестован бывший начальник Управления жилищного строительства министерства обороны полковник Эльмар Мамедов.
Происшествия
9 августа 2024 г. 20:00
Арестован бывший начальник Управления Минобороны

Арестован бывший начальник Управления жилищного строительства министерства обороны полковник Эльмар Мамедов.

Как сообщает Report, Э.Мамедов был задержан в Военной прокуратуре в рамках продолжающегося уголовного дела.

На основании представления военной прокуратуры на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском Военном суде в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Старший помощник военного прокурора-руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев подтвердил Report данный факт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MN-in sabiq idarə rəisi həbs edilib - RƏSMİ

Самое важное

Президент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте Вечер дружбы в Астане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев присутствовал на гала-концерте "Вечер дружбы" в Астане
8 августа 2024 г. 18:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi