Арестован бывший начальник Управления Минобороны

Арестован бывший начальник Управления жилищного строительства министерства обороны полковник Эльмар Мамедов.
Как сообщает Report, Э.Мамедов был задержан в Военной прокуратуре в рамках продолжающегося уголовного дела.
На основании представления военной прокуратуры на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском Военном суде в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
Старший помощник военного прокурора-руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев подтвердил Report данный факт.