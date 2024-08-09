Арестован бывший начальник Управления Минобороны

Арестован бывший начальник Управления жилищного строительства министерства обороны полковник Эльмар Мамедов.

Арестован бывший начальник Управления жилищного строительства министерства обороны полковник Эльмар Мамедов.

Как сообщает Report, Э.Мамедов был задержан в Военной прокуратуре в рамках продолжающегося уголовного дела.

На основании представления военной прокуратуры на процессе под председательством судьи Фикрета Алиева в Бакинском Военном суде в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Старший помощник военного прокурора-руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев подтвердил Report данный факт.