Арестован блогер и журналист Ильхами Насибов

В Агдамском районе сотрудники полиции задержали Илхами Насибова, который требовал деньги, угрожая распространением порочащих сведений о нескольких лицах.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, Ильхами Насибов (2000 г.р.), представлявшийся администратором страницы Kanal-21 в соцсетях и журналистом, обвиняется в вымогательстве различных денежных сумм у ряда граждан.

Решением суда в отношении И. Насибова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Другие лица, пострадавшие от действий И. Насибова, могут сообщить об этом в полицию.