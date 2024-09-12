О нас

Арестован адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры"

Арестован адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры" Адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры" Бабек Рзаев арестован по обвинению в "торговле влиянием".
Происшествия
12 сентября 2024 г. 20:23
Арестован адвокат бюро Камандар Насибов и партнеры

Адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры" Бабек Рзаев арестован по обвинению в "торговле влиянием".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Коллегия адвокатов.

Согласно материалам дела, возбужденного прокуратурой Нахчыванской АР, он присваивал денежные средства граждан в обмен на обещание повлиять на решение должностного лица по судебным разбирательствам.

Рзаеву предъявлены обвинения по статье 312-1.1 УК Азербайджана (торговля влиянием), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Kamandar Nəsibov və partnyorları” bürosunun vəkili həbs olunub

Самое читаемое

В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
Прогноз погоды в Азербайджане на субботу
6 сентября 2024 г. 12:41
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1
Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
9 сентября 2024 г. 10:01
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения
7 сентября 2024 г. 21:22
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
Заявления президента Ильхама Алиева в Черноббио в центре внимания мировых СМИ
6 сентября 2024 г. 20:05
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
Завтра воздух в Азербайджане прогреется до 37 градусов
10 сентября 2024 г. 12:22
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
Армения известила Турцию о своих подходах к восстановлению Анийского моста
7 сентября 2024 г. 17:52
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
Завтра в Азербайджане ожидается до 34 градусов тепла
7 сентября 2024 г. 11:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi