Арестован адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры"

Адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры" Бабек Рзаев арестован по обвинению в "торговле влиянием".

Адвокат бюро "Камандар Насибов и партнеры" Бабек Рзаев арестован по обвинению в "торговле влиянием".

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Коллегия адвокатов.

Согласно материалам дела, возбужденного прокуратурой Нахчыванской АР, он присваивал денежные средства граждан в обмен на обещание повлиять на решение должностного лица по судебным разбирательствам.

Рзаеву предъявлены обвинения по статье 312-1.1 УК Азербайджана (торговля влиянием), решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.