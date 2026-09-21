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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Арест трех азербайджанцев в рамках дела о кораблекрушении в ТРСК продлен

    Происшествия
    • 21 сентября, 2026
    • 18:06
    Арест трех азербайджанцев в рамках дела о кораблекрушении в ТРСК продлен

    Срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, в рамках дела о кораблекрушении у берегов Северного Кипра продлен еще на 7 дней.

    Об этом Report сообщила сестра одного из задержанных Рашада Ибрагимова - Тюркан Тахмазова.

    Данное решение было принято по итогам очередного судебного заседания в рамках расследования, проводимого в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК).

    Следующее заседание суда состоится 25 сентября.

    Напомним, что 30 августа у берегов Гирне в Северном Кипре судно потерпело крушение, 239 человек были спасены. Число погибших достигло 15, продолжаются поиски 13 пропавших без вести пассажиров.

    Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) Кораблекрушение
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