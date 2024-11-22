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Араз Мамедов: С начала 2024 года задержан 301 нарушитель границы

Араз Мамедов: С начала 2024 года задержан 301 нарушитель границы 09:03
Происшествия
22 ноября 2024 г. 09:25
Араз Мамедов: С начала 2024 года задержан 301 нарушитель границы

В течение текущего года при охране государственных границ задержаны 301 нарушитель границы и 134 нарушителя пограничного режима.

Как сообщает корреспондент Report из Шамкира, об этом сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Араз Мамедов во время брифинга в Пограничном отряде "Шамкир".

Он отметил, что в этом году из незаконного оборота изъяты наркотические средства общим весом 1 тонна 148 кг и 30 038 психотропных таблеток:

"Общая стоимость этих наркотиков составила 13 млн 174,694 тыс. маната. В последнее время имели место попытки провести наркотические средства на территорию страны с использованием различных летательных аппаратов, в результате принятых мер они были пресечены".

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Версия на азербайджанском языке DSX rəisinin müavini: Bu il ərzində 301 sərhəd pozucusu saxlanılıb

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