О нас

Апелляционный суд вынес решение в отношении Шахназ Бейляргызы

Апелляционный суд вынес решение в отношении Шахназ Бейляргызы последние 2 абзаца - из оху.аз
Происшествия
13 февраля 2025 г. 16:53
Апелляционный суд вынес решение в отношении Шахназ Бейляргызы

Суд вынес решение в отношении задержанной по делу Toplum TV Шахназ Бейляргызы.

Как сообщает Report, на заседании Бакинского апелляционного суда рассмотрена апелляционная жалоба на избранную в отношении нее меру пресечения в виде ареста.

Согласно решению, апелляционная жалоба не была удовлетворена, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что Шахназ Бейляргызы задержана 5 февраля текущего года, по решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста. Ш.Бейляргызы обвиняется в контрабанде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Şahnaz Bəylərqızı barəsində qərar verib

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi