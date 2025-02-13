Апелляционный суд вынес решение в отношении Шахназ Бейляргызы

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Суд вынес решение в отношении задержанной по делу Toplum TV Шахназ Бейляргызы.

Как сообщает Report, на заседании Бакинского апелляционного суда рассмотрена апелляционная жалоба на избранную в отношении нее меру пресечения в виде ареста.

Согласно решению, апелляционная жалоба не была удовлетворена, а решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что Шахназ Бейляргызы задержана 5 февраля текущего года, по решению суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста. Ш.Бейляргызы обвиняется в контрабанде.