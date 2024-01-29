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Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, поданную на постановление суда первой инстанции об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия
29 января 2024 г. 09:59
Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу, поданную на постановление суда первой инстанции об избрании в отношении "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает Report, расследование уголовного дела против Рубена Варданяна продолжается в Службе государственной безопасности.

Ранее Сабаильский районный суд города Баку продлил срок содержания под стражей сепаратиста Рубена Варданяна на 4 месяца, его защитник подал апелляцию на это решение.

Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде. Суд отклонил жалобу, посчитав решение суда первой инстанции обоснованным.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Би-би-си опубликовал обширную статью, разоблачающую Рубена Варданяна, одного из лидеров ликвидированного армянского сепаратистского режима в Карабахе.

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Версия на азербайджанском языке Ruben Vardanyanın apellyasiya şikayəti təmin edilməyib

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