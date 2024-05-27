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Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена Бакинский апелляционный суд вынес решение в отношении Рубена Варданяна.
Происшествия
27 мая 2024 г. 14:11
Апелляционная жалоба Рубена Варданяна отклонена

Бакинский апелляционный суд вынес решение в отношении Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, суд отклонил жалобу, поданную на постановление суда об избрании в отношении Рубена Варданяна меры пресечения в виде заключения под стражу.

Отметим, что задержанному 27 сентября на погранично-пропускном пункте "Лачын" Р. Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на английском языке Ruben Vardanyan's appeal rejected
Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Ruben Vardanyan barəsində qərar verib

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