Апелляционная жалоба обвиняемых в убийстве бизнес-леди отклонена

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Гюнель Гусейновой, ее двоюродного брата Ниджата Эйвазова и Джейхуна Аскерова, обвиняемых в убийстве бизнес-леди Марьям Намидзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Вагифа Мурсагулова было объявлено постановление.

Согласно постановлению, апелляционная жалоба обвиняемых была отклонена, приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Отметим, что в результате неотложных следственно-оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, преступление, совершенное при неизвестных обстоятельствах на территории Насиминского района, было раскрыто "по горячим следам".

Так, на основании поступившей 5 января примерно в 09:00 информации об обнаружении в собственной квартире тела жительницы Баку Марьям Намидзаде (1965 г.р.) с многочисленными колото-резаными ранами, сотрудники полиции и прокуратуры провели осмотр места преступления и трупа при участии судмедэкспертов, изъяли вещественные доказательства и провели другие необходимые процессуальные действия.

По факту в Насиминской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.11 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем) и 181.3.3 (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) УК.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, появились основания для подозрения в том, что убийство совершили дочь покойной Г.Гусейнова (1988 г.р.), ее племянник Н.Эйвазов (1998 г.р.) и Дж.Аскеров (1997 г.р.), они были задержаны и привлечены к следствию. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что убитая М.Намидзаде занималась торговлей золотом в Баку. Подозреваемая в убийстве ее дочь Г.Гусейнова развелась с мужем и имеет маленькую дочь.

Отметим, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Г.Гусейнова осуждена на 18 лет лишения свободы, Дж.Аскеров - на 19 лет, а Н.Эйвазов - на 10 лет лишения свободы. Не согласившись с приговором, осужденные подали апелляционную жалобу.