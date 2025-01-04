AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве

Опубликованы кадры потерпевшего крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL).

Телеканал AnewZ опубликовал эксклюзивные фотографии самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL), потерпевшего крушения недалеко от казахстанского Актау.

Как передает Report со ссылкой на AnewZ, на внутренних снимках фюзеляжа самолета отчетливо видны признаки повреждений, соответствующих внешнему вмешательству.

В частности, отчетливо видны следы от удара шрапнелью, что ставит под сомнение первоначальные версии, такие как попадание птиц в турбину или взрыв бензобака лайнера.

Телеканал отмечает, что по данным азербайджанских правительственных источников, предварительное расследование показывает, что самолет был поражен ракетой, выпущенной из российской системы ПВО "Панцирь-С" при подлете к Грозному.

Ранее министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подтвердил, что произошел ракетный удар, однако тип ракеты остается неизвестным.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что самолет был непреднамеренно сбит российскими ПВО над территорией России. Он потребовал от российской стороны полного признания вины, наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим и их семьям.

Расследование инцидента, в котором погибли 38 человек, продолжается.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева звание Национального героя Азербайджана присвоено посмертно погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой. Выжившие при крушении члены экипажа Зульфигар Сардар оглу Асадов и Айдан Вагиф гызы Рагимли награждены орденом "Рашадат" 1-й степени.