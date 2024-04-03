Анар Багиров: В Азербайджане с 2025 года будут использоваться лишь электронные адвокатские ордеры

В Азербайджане со следующего года все адвокатские ордеры будут переведены в электронный формат.

В Азербайджане со следующего года все адвокатские ордеры будут переведены в электронный формат.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров на презентации "Электронного адвокатского ордера" и других электронных услуг.

По его словам, "Электронный адвокатский ордер" будет введен с апреля и до конца текущего года возможно использование также бумажного носителя. Однако с 2025 года все ордеры будут переведены в электронный формат, сказал он.

"Ранее ордер выдавался на бумажном носителе. В настоящее время завершается работа над проектом "Электронный адвокатский запрос" как продолжение проекта "Электронный адвокатский ордер". Современные технологии позволяют адвокатам без каких-либо проблем заключать договор с клиентом. Со следующего года все ордера будут выдаваться в электронном виде", - сказал он.