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ANAMA распространила информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе

ANAMA распространила информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) распространило информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе.
Происшествия
2 февраля 2022 г. 17:57
ANAMA распространила информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) распространило информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"1 февраля 2022 года вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. Житель села Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 г.р.) погиб в результате взрыва, вызванного прикосновением к неизвестному предмету. Было установлено, что взрывные устройства, обнаруженные в ходе исследований и проверок, проведенных ANAMA на территории, относятся к категории боеприпасов кассетного типа".

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA Yevlaxda kaset tipli sursat partlayışı ilə bağlı məlumat yayıb

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