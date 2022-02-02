ANAMA распространила информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) распространило информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) распространило информацию о взрыве боеприпасов в Евлахе.

Как сообщает Report, в информации говорится:

"1 февраля 2022 года вблизи села Шурабад Евлахского района произошел взрыв боеприпасов. Житель села Микаилов Исмаил Видади оглу (1996 г.р.) погиб в результате взрыва, вызванного прикосновением к неизвестному предмету. Было установлено, что взрывные устройства, обнаруженные в ходе исследований и проверок, проведенных ANAMA на территории, относятся к категории боеприпасов кассетного типа".