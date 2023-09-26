О нас

ANAMA: От мин очищено более 95 тыс. гектаров освобожденных территорий

ANAMA: От мин очищено более 95 тыс. гектаров освобожденных территорий С момента создания Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), т.е. с 1998 года по ноябрь 2020 года, было обнаружено около 810 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Происшествия
26 сентября 2023 г. 14:05
ANAMA: От мин очищено более 95 тыс. гектаров освобожденных территорий

С момента создания Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), т.е. с 1998 года по ноябрь 2020 года, было обнаружено около 810 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, проведенной в связи с завершением проекта "Подготовка отчета о проблемах, вызванных минами и неразорвавшимися боеприпасами на освобожденных от оккупации территориях, и его передача международному сообществу".

По словам Х.Сафиханова, с ноября 2020 года по 1 сентября текущего года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 95 318 га, обнаружено и обезврежено 93 410 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 95,000 hectares cleared of mines since Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 95 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

Экслюзивные новости

Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции
21 сентября 2023 г. 17:19
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
Ирландский эксперт: Реинтеграция армянского населения обеспечит мир в регионе
21 сентября 2023 г. 17:02
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
Цукерман: Антитеррористические меры Азербайджана были очень эффективны
21 сентября 2023 г. 15:56
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
Эксперт: Венгрия заинтересована в поставках газа из Азербайджана по Южному газовому коридору
21 сентября 2023 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi