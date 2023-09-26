ANAMA: От мин очищено более 95 тыс. гектаров освобожденных территорий

С момента создания Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), т.е. с 1998 года по ноябрь 2020 года, было обнаружено около 810 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С момента создания Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), т.е. с 1998 года по ноябрь 2020 года, было обнаружено около 810 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, проведенной в связи с завершением проекта "Подготовка отчета о проблемах, вызванных минами и неразорвавшимися боеприпасами на освобожденных от оккупации территориях, и его передача международному сообществу".

По словам Х.Сафиханова, с ноября 2020 года по 1 сентября текущего года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 95 318 га, обнаружено и обезврежено 93 410 мин и неразорвавшихся боеприпасов.