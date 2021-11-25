ANAMA призвала к осторожности на освобожденных территориях

13:26

"На освобожденных от оккупации территориях интенсивно продолжаются операции по разминированию. Больше всего обнаруживается пехотных и противотанковых мин".

Об этом корреспонденту Report, командированному в Агдам, сообщил операционный менеджер группы разминирования №2 Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров.

"Мы обращаемся к лицам, участвующим в строительных работах, и просим быть осторожными на этих территориях, пользоваться только определенными, очищенными от мин дорогами. При обнаружении мин и неразорвавшихся боеприпасов, подозрительных предметов, немедленно сообщить на горячую линию МЧС 112", - сказал он.

Отметим, что сегодня при организационной поддержке МЧС и ANAMA был организован Медиатур в Агдам.