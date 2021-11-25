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ANAMA призвала к осторожности на освобожденных территориях

ANAMA призвала к осторожности на освобожденных территориях 13:26
Происшествия
25 ноября 2021 г. 14:05
ANAMA призвала к осторожности на освобожденных территориях

"На освобожденных от оккупации территориях интенсивно продолжаются операции по разминированию. Больше всего обнаруживается пехотных и противотанковых мин".

Об этом корреспонденту Report, командированному в Агдам, сообщил операционный менеджер группы разминирования №2 Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров.

"Мы обращаемся к лицам, участвующим в строительных работах, и просим быть осторожными на этих территориях, пользоваться только определенными, очищенными от мин дорогами. При обнаружении мин и неразорвавшихся боеприпасов, подозрительных предметов, немедленно сообщить на горячую линию МЧС 112", - сказал он.

Отметим, что сегодня при организационной поддержке МЧС и ANAMA был организован Медиатур в Агдам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоANAMA vətəndaşlara çağırış edib

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