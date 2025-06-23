ANAMA: На прошлой неделе от мин очищена территория площадью 1420 га

С 17 по 22 июня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 34 противотанковые, 70 противопехотных мин и 1 445 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Согласно информации, от мин очищена территория площадью 1420,9 га.
Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.