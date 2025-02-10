О нас

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 94 мины

ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 94 мины С 3 по 9 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 78 противопехотных мин и 294 неразорвавшихся боеприпаса.
Происшествия
10 февраля 2025 г. 12:28
ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 94 мины

С 3 по 9 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 78 противопехотных мин и 294 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 787 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən həftə azad olunan ərazilərdə 94 mina zərərsizləşdirilib

Другие новости из категории

В Астаре у наркокурьера изъято 8 кг героина
В Астаре у наркокурьера изъято 8 кг героина
10 февраля 2025 г. 12:09
Началось очередное судебное заседание по уголовному делу Варданяна
Началось очередное судебное заседание по уголовному делу Варданяна
10 февраля 2025 г. 11:15
Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана проведет первое в 2025 году заседание
Комиссия по вопросам помилования при президенте Азербайджана проведет первое в 2025 году заседание
10 февраля 2025 г. 10:59
В Саатлы задержан подозреваемый в присвоении 30 тыс. манатов у граждан
В Саатлы задержан подозреваемый в присвоении 30 тыс. манатов у граждан
10 февраля 2025 г. 09:59
В Шеки произошел пожар в частном доме
В Шеки произошел пожар в частном доме
10 февраля 2025 г. 09:31
В Сумгайыте обнаружено тело 76-летнего мужчины
В Сумгайыте обнаружено тело 76-летнего мужчины
10 февраля 2025 г. 09:12
При столкновении автомобилей в Геранбое скончался один, пострадали шесть человек
ВидеоПри столкновении автомобилей в Геранбое скончался один, пострадали шесть человек
9 февраля 2025 г. 20:28
В Самухе человек утонул в искусственном водоеме
В Самухе человек утонул в искусственном водоеме
9 февраля 2025 г. 17:18
ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору
ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору
9 февраля 2025 г. 16:32
В Хырдалане 10 человек были эвакуированы при пожаре в жилом здании
ФотоВ Хырдалане 10 человек были эвакуированы при пожаре в жилом здании
9 февраля 2025 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi