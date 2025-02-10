ANAMA: На освобожденных территориях обезврежены еще 94 мины

С 3 по 9 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 78 противопехотных мин и 294 неразорвавшихся боеприпаса.

С 3 по 9 февраля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено и обезврежено 16 противотанковых, 78 противопехотных мин и 294 неразорвавшихся боеприпаса.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, от мин очищена территория площадью 787 га.

Операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.