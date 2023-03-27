ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 609 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружило на освобожденных территориях еще 609 мин.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружило на освобожденных территориях еще 609 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных в период с 13 по 25 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 209 противопехотных мин, 400 противотанковых мин и 469 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 1126 га.