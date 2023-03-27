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ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 609 мин

ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 609 мин Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружило на освобожденных территориях еще 609 мин.
Происшествия
27 марта 2023 г. 10:48
ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 609 мин

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнаружило на освобожденных территориях еще 609 мин.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных в период с 13 по 25 марта в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 209 противопехотных мин, 400 противотанковых мин и 469 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 1126 га.

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Версия на английском языке Another 609 mines found in liberated territories
Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə daha 609 mina aşkarlanıb

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