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ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 163 мины

ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 163 мины Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило еще 163 мины на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
8 мая 2023 г. 14:08
ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило еще 163 мины на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 6 мая в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 88 противопехотных мин, 75 противотанковых мин и 123 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 356 га.

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Версия на английском языке Over 160 mines found in liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə daha 163 mina aşkarlanıb

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