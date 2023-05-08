ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило еще 163 мины на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 6 мая в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 88 противопехотных мин, 75 противотанковых мин и 123 неразорвавшихся боеприпаса.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 356 га.