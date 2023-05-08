ANAMA: На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены еще 163 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило еще 163 мины на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило еще 163 мины на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 6 мая в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 88 противопехотных мин, 75 противотанковых мин и 123 неразорвавшихся боеприпаса.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 356 га.