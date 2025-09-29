ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га
Происшествия
- 29 сентября, 2025
- 12:43
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 22 по 28 сентября обезврежено 35 противотанковых, 100 противопехотных мин и 1 661 неразорвавшийся боеприпас.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1 225,1 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
