ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью более 1200 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 22 по 28 сентября обезврежено 35 противотанковых, 100 противопехотных мин и 1 661 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1 225,1 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.