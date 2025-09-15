ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1333,8 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 8 по 14 сентября обезврежено 11 противотанковых, 118 противопехотных мин и 1406 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1333,8 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.